Kind adoptiert? Jennifer Anistons Sprecher gibt Auskunft

Sprecher dementiert

Das Adoptionsgerücht verbreitete sich in Windeseile. Nun hat Jennifer Anistons Sprecher dem Tratsch einen Riegel vorgeschoben. Die ganze Story sei erstunken und erlogen, stellte dieser fest. "Die Geschichte ist eine Erfindung und ist nie passiert", so der PR-Spreche der Schauspielerin gegenüber DailyMail.

Jennifer Aniston hat im Juli 2000 Hollywoodstar Brad Pitt geheiratet, den sie 1998 kennengelernt hatte. Die Ehe wurde 2005 geschieden. Von 2015 bis 2018 war sie mit Schauspieler Justin Theroux verheiratet. Beide Ehen verliefen für Aniston kinderlos. Jahrelang wurde Aniston aber immer wieder eine mögliche Schwangerschaft angedichtet, sobald sich mal auch der der geringste Ansatz eines Bäuchleins abzeichnete.

Schlagzeilen, die für sie nicht immer einfach zu verarbeiten waren, wie sie einmal in einem Interview erzählte. "Es ist ziemlich verrückt. Die Fehlvorstellungen gehen von 'Jen kann keinen Mann bei sich behalten' und 'Jen weigert sich, ein Baby zu haben, weil sie Karriere machen will' – oder dass ich (Anm. nach der Trennung) am Boden zerstört bin", erzählte sie nach der Trennung von Theroux.

Dass sie aus "medizinischen Gründen" keine Kinder haben könne, seien "rücksichtlose Mutmaßungen", so Aniston damals. Niemand weiß, wie es bei jemandem hinter verschlossenen Türen aussieht", stellte Jen außerdem klar. "Niemand denkt darüber nach, wie sensibel dieses Thema für meinen Partner und mich sein kann."

In einem viel beachteten Essay wehrte sich die Schauspielerin 2016 zudem gegen das medial transportierte Rollenbild, Frauen hätten auszusehen wie Unterwäschemodels und seien nur mit Mann und Kind(ern) vollwertig.