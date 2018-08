Aniston spricht erstmals über gescheiterte Ehe mit Theroux

Generell habe sie in der Filmfabrik aber schlimmere Erfahrungen mit Frauen als mit Männern gemacht, so Jen in Bezug auf die Metoo-Debatte. "Es ist mir nie passiert, dass jemand, der in einer Vormachtstellung war, mich in eine unangenehme Situation gebracht hätte und das ausgenutzt hätte", stellte Aniston klar, fügte aber hinzu: "Ich persönlich habe erlebt, dass ich von Frauen verbal und energetisch viel schlimmer behandelt wurde in diesem Business."