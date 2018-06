Nach Ehe-Aus: Was treibt eigentlich Jennifer Aniston?

Rund vier Monate sind vergangen, seit Jennifer Aniston und Justin Theroux das Ende ihrer Ehe verkündet haben. Nach der Trennung hatte sich die 49-Jährige vorübergehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Jetzt stürzt sich die Schauspielerin erneut in Arbeit.

Jennifer Aniston genießt das Singlesein

An der Seite von Adam Sandler dreht Jennifer Aniston derzeit in Montreal den neuen Netflix-Film Murder Mystery. Zwei weitere TV-Projekte sind in Planung.

Die Trennung scheint die Schauspielerin inzwischen auch emotional überwunden zu haben.

"Sie ist sehr glücklich darüber, Single zu sein", verrät eine Quelle aus Anistons Umfeld gegenüber People. "Sie konzentriert sich jetzt auf ihr eigenes Wohlbefinden."