5 Serien, auf die wir uns im Mai bei Netflix & Co freuen

2. The Underground Railroad

Südstaaten, Ende des 18. Jahrhunderts: Die junge Cora Randalls (Thuso Mbedu) flieht von einer Plantage in Georgia. Aus der metaphorischen Underground Railroad – einem Netzwerk, das Sklaven bei der Flucht auf dem Weg in den Norden half – wird hier eine echte Untergrundbahn, die über ein Tunnelsystem durch das südliche Amerika und in die Freiheit führt. "The Underground Railroad" beruht auf dem preisgekrönten gleichnamigen Roman von Colson Whitehead, inszeniert von "Moonlight"-Regisseur Barry Jenkins.

"The Underground Railroad" ist ab 14. Mai bei Amazon Prime Video zu sehen