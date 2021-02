Süffiger Thriller: Der perfekte Vormund – kühl, sexy, skrupellos

Rosamund Pike, blonde Britin, spielt ihre lesbische Alten-Agentin mit der kriminellen Energie der perfekten Hitchcock-Heldin – kühl, sexy, skrupellos. Wäre sie nicht so exquisit fies, man würde sie lieben. So aber treibt sie mit eisigem Lächeln einen süffigen Thriller vor sich her, der auch als schwarze Satire auf eine gruselige Gesellschaft und deren zynische Vertreter bestens funktioniert. Denn im Anführer der russischen Mafia, kongenial verkörpert von Peter Dinklage („Games of Thrones“), findet Marla einen würdigen Gegner. Die beiden stehen einander an Gemeinheiten um nichts nach – und halten die Spannung bis zum Ende.