"The Flight Attendant": Rasantes Krimi-Vergnügen mit Kaley Cuoco

Auf einem Flug nach Bangkok flirtet Cassie mit dem charmanten Alex (Michiel Huisman) von Sitz 3C. Die beiden landen auf der Flugzeugtoilette und nach der Landung ziemlich betrunken im Bett. Doch als Cassie am nächsten Morgen aufwacht, liegt Alex tot neben ihr – blutüberströmt, mit aufgeschlitzter Kehle. Und Cassie hat keine Ahnung, was am Vortag passiert ist.

In ihrer Panik verwischt sie ihre Spuren, flüchtet aus dem Hotelzimmer und fliegt wie geplant mit ihrer Crew zurück in die USA. Doch was in Thailand geschehen ist, lässt sie nicht los – nicht nur psychisch. Denn die Polizei möchte ihr ein paar Fragen stellen. Davon hat Cassie aber selbst genügend – und beginnt, eigene Nachforschungen über Alex anzustellen.