"The Undoing": Mord in der Schickeria mit Hugh Grant und Nicole Kidman

Es könnte auch der Beginn einer netten US-Liebeskomödie sein: Eine wohlhabende Familie bereitet sich in ihrem schicken Eigenheim auf den bevorstehenden Tag vor, wuselt durch die Küche und alle sind früh am Morgen bereits ausgeschlafen genug, um einander Pointen zuzuwerfen. Doch in der sechsteiligen Hochglanz-Serie „The Undoing“, seit dieser Woche bei Sky zu sehen, geht es nicht so nett weiter. Schon bald zeigen sich die Abgründe der Familie Fraser, deren Leben doch nicht so perfekt ist, wie es zunächst wirkt.