"The Falcon and the Winter Soldier": Marvels neues Superhelden-Duo

Es dauert nur wenige Minuten, bis sich ein Superheld in voller Montur aus einem Militärflugzeug fallen lässt und in luftiger Höhe eine Verfolgungsjagd mit Terroristen in Wingsuits liefert. Marvel-Fans dürften mit dem Einstieg von „The Falcon and the Winter Soldier“ (ab Freitag, bei Disney+) schon mal zufrieden sein.