Eddie Murphy: Nach 33 Jahren ist die Zeit reif für "Umbajuntoo"

Zu wenig Schwarze im Mainstream-Kino? Im Jahr 1988 drehte Kultregisseur John Landis eine Kultkomödie mit fast ausschließlich afroamerikanischen Darstellern. Das naive, moderne Märchen, in dem ein Prinz aus einem fiktiven afrikanischen Königreich nach New York abpascht, um der arrangierten Ehe zu entgehen, stammte aus der Feder von Hauptdarsteller Eddie Murphy.

Nun, 33 Jahre später, gestand Murphy, dass die Produktionsfirma damals darauf bestand, dass zumindest eine weiße Person in den Film muss. Der „Quotenweiße“ war Louie Anderson als Kollege Maurice im Burgerschuppen McDowell’s. Dort, wo Prinz Akeem untergetaucht ist, um die wahre Liebe (Shari Headley) zu finden. Nun, im Jahr 2021, ist das Revolutionärste an der Fortsetzung „Prinz aus Zamunda 2“ (Regie: Craig Brewer), dass sie beim Streamingdienst Amazon Prime an den Start geht.