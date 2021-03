"Moxie" auf Netflix: Mit Herzen und Tanktops gegen Sexismus

Dass junge Frauen sich hier nicht an klischeehaften Konflikten wie in manch anderen Highschool-Filmen beteiligen, sondern gemeinsam für eine Sache einstehen, ist erfrischend. Auch, wenn der Protest nicht allen so leicht fällt wie der weißen Vivian. Die Clique, die sich rund um sie formiert, ist divers: Schwarz, Transgender, mit Behinderung. Im Mittelpunkt steht hier aber trotzdem Vivian. Dabei würde man gern mehr von den anderen sehen.

Für Comedienne Poehler ist es nach „Wine Country“ die zweite Regiearbeit an einem Film, erneut für Netflix. Ob sich das Patriarchat tatsächlich so einfach mit ein paar Flugblättern zerschlagen lässt, wie in "Moxie" dargestellt, ist fraglich. Aber irgendwo muss man ja anfangen.