Zendaya: „Ich will anderen Frauen den Weg ebnen“

Zendaya gilt als großes Vorbild ihrer Generation. Mit 85 Millionen Followern nützt sie ihre Social-Media-Plattform, um Gleichaltrige zu inspirieren. Ihr Leben ist skandalfrei, ihre Karriere beispielhaft. Mit 21 bekam sie die Rolle der Michelle „MJ“ Jones in „Spiderman: Homecoming“, im selben Jahr spielte sie die Zirkusakrobatin Anne Wheeler in Hugh Jackmans Musical „The Greatest Showman“. Seit zwei Jahren spielt sie Rue Bennett in „Euphoria“ (in Österreich zu sehen bei Sky), wofür sie im September einen Emmy bekam.

Den Lockdown nützte sie für ihren Netflix-Film „Malcolm & Marie“, ein Zweipersonendrama über eine Nacht in der Beziehung eines Paares. Mit 24 ist sie eine der jüngsten Produzentinnen der Welt. „Malcolm & Marie“ ist nicht ihre erste Produktion, sie begann die Arbeit hinter der Kamera schon mit 18 in der Disney-Serie „K.C. Undercover“, in der sie die Titelrolle spielte.

Derzeit steht sie für den nächsten Spiderman-Film vor der Kamera. Im Herbst soll das Remake von „Dune“ in die Kinos kommen, in dem sie die Hauptrolle spielt.

KURIER: Ein Emmy mit 24. Wie fühlt man sich da?