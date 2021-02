Netflix: In der Pärchenhölle pur

Marie ist wütend. Während Malcolm selbstverliebt durch’s Haus tigert und euphorisch Drinks eingießt, zieht sie eine Schnute. Es dauert eine Weile, bis Malcolm den Grund ihres Ärgers herausgekitzelt hat. Doch dann geht es wild zur Sache. Die beiden brüllen sich abwechselnd an – und streifen dabei gewichtige Themen: Wie sieht das Verhältnis zwischen Leben und Kunst aus? Welche Verantwortung hat der Regisseur gegenüber seiner „Muse“? Welche Rolle spielen Politik und Hautfarbe beim Filmemachen – und bei der Filmkritik?

Beantwortet wird von diesen Fragen leider keine, weil Sam Levinson in erster Linie daran interessiert ist, Reizwörter in den Ring zu werfen, in denen sich die beiden Schauspieler verbeißen können. John David Washington hat dabei die nicht immer dankbare Aufgabe, sich unglaublich in Rage reden zu müssen und damit sich selbst, aber auch sein Publikum zu erschöpfen.

Zendaya übernimmt den verhalteneren Part und profiliert sich souverän in ihrer ersten, dramatischen Hauptrolle. Charismatisch und blendend, sind die beiden Schauspieler der beste Grund, sich „Malcolm & Marie“ anzusehen.