Golden Globes: Regisseurinnen auf dem Vormarsch

Das ist insofern erfreulich, als damit erstmals in der Geschichte der Golden Globes drei Frauen gleichzeitig in dieser Kategorie genannt werden. In den vergangenen Jahren wurde immer wieder Kritik laut, dass Frauen in der Regie-Kategorie notorisch übersehen werden.

Die Globe-Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel gelten nach dem Oscar als wichtigste Filmauszeichnung in den USA und werden alljährlich von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA) für Kinofilme und Fernsehsendungen vergeben. Es gibt 14 Nominierungen der Golden Globes im Filmbereich, neun in der Kategorie Fernsehen.