"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" als Serie: Junkies in bunten Farben

Manchmal verliert sich „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ ein wenig in surrealen Träumereien (etwa als eine seltsame Figur Christiane Heroin serviert), nicht alle Nebenrollen sind überzeugend. Als Christianes Vater (Sebastian Urzendowsky) zum ersten Mal mit einem Strauß Blumen in der Hand auftaucht, ist man nicht ganz sicher, ob er nicht auch ihr Love Interest sein könnte – zu jung wirkt er. Auch dass sich z. B. die Jugendlichen in der eher gemächlichen Auftaktepisode alle zufällig am Bahnhof Zoo über den Weg laufen, kommt einem in einer Großstadt wie Berlin etwas unwahrscheinlich vor.

Doch die Serie nimmt im Verlauf immer mehr Fahrt auf und fesselt, nicht zuletzt dank der drei Hauptdarstellerinnen. Die anfangs kindlich wirkenden Gesichter werden immer abgeklärter und trauriger. Im Zentrum steht bald nicht mehr ihre Freundschaft, sondern nur noch der nächste Schuss. Und die ständige Gefahr, dass der Tod, der gleichzeitig ein hipper DJ ist, sie eines Tages mitnehmen könnte.