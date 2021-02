"Der berühmteste Junkie der Welt": Die Story von Christiane F. als Serie

Im Vorfeld wurden auch die beiden Stern-Journalisten Horst Rieck und Kai Hermann kontaktiert, die die Geschichte von Christiane F. damals aufgezeichnet haben. Man habe einen Umzugskarton voll mit alten Musikkassetten bekommen und restauriert. „Da kamen unglaubliche Sachen zum Vorschein“, so Berben. Die Bänder sind Teil eines Audible-Projekts mit zusätzlichen Doku-Elementen, das die Serie begleiten soll. Am 18. Februar erscheint zum Beispiel das Hörbuch "Das Berlin der Kinder vom Bahnhof Zoo".

Zeitlosigkeit

Die Serie selbst ist weder in ihrer Optik noch in ihrem Soundtrack in der realen Zeit, den späten 1970ern und frühen 1980ern, angesiedelt. So wurden die Songs von David Bowie zum Teil in einem anderen Stil eingespielt. „Wir wollten uns von einer bestimmten Epoche frei machen und eintauchen in eine Zeitlosigkeit“, sagt Regisseur Philipp Kadelbach.

Chefautorin Annette Hess wollte an die Substanz der Geschichte über „den berühmtesten Junkie der Welt“ kommen, „an das immer Gültige.“ Begriffe wie "astrein" und "dufte" habe man weggelassen, weil sie heute nicht mehr in Gebrauch seien. "Alter!" habe sich hingegen bis heute gehalten, sagt Hess.

Sie und ihre Autorenteam hätten sehr auf Allgemeingültigkeit geachtet. Daher verzichtete man zum Beispiel auch auf Smartphones. „Es gab damals eine andere Art zu kommunizieren. Sie mussten sich immer suchen“, sagt Hess. Das finde sie attraktiv und sinnlich und das habe man erhalten wollen.