"Eine Figur mit extremen Höhen und Tiefen": Jana McKinnon spielt die neue Christiane F.

Alles aufgesogen

Reingestürzt hat sie sich auch in „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. Die echte Christiane F., die sich vor ein paar Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, habe sie zwar nicht kennengelernt. Zur Vorbereitung habe sie sich aber intensiv mit dem Thema Drogensucht beschäftigt, „alles aufgesogen, was ich irgendwie in die Finger bekommen habe, habe das Buch mehrmals gelesen, mir den Film angesehen und mir auch im Internet viele Sachen angeschaut von Leuten, sie sich selbst filmen, während sie auf Entzug sind“. Das richtige Hantieren mit einer Spritze habe sie mit einer Kochsalzlösung geübt – in der Serie zu sehen sind jedoch Silikonarme.

Wichtig sei aber auch das Tanzen gewesen: Denn einer der wichtigsten Orte für die Jugendlichen in „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ ist die Diskothek, das Sound. „Es ist der Ort, an dem sie am allerglücklichsten und am allerfreiesten sind.“ Gemeinsam mit einer Choreografin hat sie an einem eigenen Tanzstil für ihre Christiane gearbeitet.