"Soulmates" bei Amazon: Liebesglück aus dem Labor

Sich testen zu lassen, wirkt dieser Tage nicht übermäßig aufregend. Das kitzelt vielleicht ein bisschen in der Nase, dafür darf man wieder zum Friseur. Ganz anders in der futuristischen Anthologie-Serie „Soulmates“, die seit dieser Woche bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Hier geht es nicht um Corona – in der nahen Zukunft entdecken Wissenschaftler das sogenannte Seelenpartikel und wollen damit nichts Geringeres als Seelenverwandte ermitteln können. Die wahre Liebe also.

Doch das Leben derer, die den Test machen, entwickelt sich in „Soulmates“ (kreiert von „Black Mirror“-Autor Will Bridges und „SuperBob“ Brett Goldstein) nicht zwangsläufig zum besseren.