Netflix-Western "Neues aus der Welt": Vokabel lernen mit Tom Hanks

Zengel machte bereits mit ihrer explosiven Rolle in Nora Fingscheidts Regiedebüt „Systemsprenger“ von sich reden, in dem sie ein wütendes und brüllendes Problemkind spielte. Auch in „Neues aus der Welt“ begleitet sie ihren ersten Auftritt mit lautem Geschrei: „Kannst du Deutsches spreken?“ versucht Tom Hank radebrechend, das rabiate Kind zu beruhigen. Doch Johanna spricht nur Kiowa, die Sprache eines indianischen Stammes, der sie als Kleinkind entführt hat.

„Neues aus der Welt“ von „Captain Phillips“-Regisseur Paul Greengrass tuckert als lakonischer, langmütiger Roadmovie-Western durch die wunderschöne Landschaft von Texas und trübt die herrlichen Aussichten mit nur einigen, wenig aufregend erzählten Zwischenfällen.