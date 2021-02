"Music": Das Regiedebüt der Sängerin Sia

Eine Golden-Globe-Nominierung erhielt kürzlich aber Kate Hudson, die ihre verpeilte Halbschwester Zu spielt. Diese tritt nach dem Tod der Großmutter wieder in Musics Welt ein, was anfangs Chaos auslöst. Denn ihr kaputtes Leben ist mit der Obsorge ihrer Schwester nicht in Einklang zu bringen. Diese sich daraus entwickelnde Geschichte berührt und wird von poppig-bunten musikalischen Gesang- und Tanz-Sequenzen konterkariert.

Erste Kritiken sind schlecht. Als Spielfilm ist „Music“ auch eher Mittelmaß. Betrachtet man Sias Regiedebüt aber als Kunstprojekt oder als Träger für ihr ebenfalls heute erscheinendes neues Album „Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture“, als ein überlanges Musikvideo, dann sieht die Sache anders aus. Aus dieser Perspektive ist „Music“ nämlich ein beachtliches Gesamtkunstwerk.