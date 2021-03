5 Serien, auf die wir uns im März bei Netflix & Co freuen

1. We Are Who We Are

Coming-of-Age-Serie von "Call Me By Your Name"-Regisseur Luca Guadagnino: "We Are Who We Are" erzählt von zwei amerikanischen Teenagern, die mit ihren Eltern auf einer US-Basis in Italien leben – und sich auf die Suche nach sich selbst, Freunden und der ersten Liebe machen.

"We Are Who We Are" ist ab 7. März bei Starzplay über Amazon Prime Video zu sehen