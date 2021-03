Golden Globes: Netflix räumte groß ab

Streaming-Gigant Netflix holte bei der 78. Golden-Globe-Verleihung am Sonntagabend insgesamt sechs TV-Preise und vier Filmpreise.

Das Schachdrama "Damengambit" hat sich in der Kategorie beste Miniserie oder Fernsehfilm gegen die von Maria Schrader inszenierte deutsche Serie "Unorthodox" durchgesetzt. Auch als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm holte "Damengambit"-Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy gegen Shira Haas, die in "Unorthodox" eine ultra-orthodoxe Jüdin spielt, die Trophäe.