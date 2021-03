Golden Globes: Die besten Outfits am roten Teppich - und daheim

Die diesjährigen Golden Globes waren in jeglicher Hinsicht etwas Besonderes: Exakt ein Jahr nach Beginn der Pandemie verbringen auch die Promis die meiste Zeit daheim. Schicke Outfits wurden schon lange gegen Jogginghosen getauscht, glamouröses Make-up wird deutlich seltener benötigt. Umso mehr dürften sich Margot Robbie und Co. gefreut haben, sich mal wieder in Schale werfen zu können.

Robbie und wenige andere ihrer Kolleginnen durften ihre Outfits auf dem roten Teppich präsentieren, da sie zum Moderationsteam gehörten. Während sie in einem hochgeschlitzten Kleid von Chanel erschien, entschied sich Jamie Lee Curtis für ein knallgelbes Kleid von Deisgner Alex Perry. Jane Fonda verzichtete wie so oft auf eine Robe - und griff lieber zum perfekt geschnittenen weißen Hosenanzug.