Schön getropft: Was Promis sich in die Venen spritzen

Jedoch sieht die Expertin für Mikronährstoffe bei den Beauty Salons ähnelnden US-Instituten ein potenzielles Manko: "Ich gehe davon aus, dass die jeweiligen Infusionen alle von der Zusammensetzung gleich sind, also nicht individuell für jede Person zusammengestellt werden."

Ein weiteres Problem: In Amerika wird in vielen Fällen vorab keine Diagnostik erstellt. In der Orthomolekularen Medizin werde laut Pisec-Weihen stets vorab ein Blutbefund gemacht, um so individuell Behandlungsschwerpunkte setzen zu können. Ganz nach dem Motto: "Zuerst messen, dann therapieren und kontrollieren."

Sie selbst bemerke, dass auch hierzulande medizinische Angebote, die schnell durchgeführt werden können, zuletzt beliebter geworden sind. Warum Vitamin-Infusionen in den USA längst zum Alltag gehören, lässt sich laut Kerstin Ortlechner leicht erklären.

"In Metropolen wie Los Angeles und New York ist der Alltag mit sehr viel Stress und Belastung verbunden", weiß die Dermatologin. "Regelmäßig zu einem Mentalcoach zu gehen und zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen, ist dort normal. Sich eine Infusion anhängen zu lassen, ebenso."

Dass Infusionen nie verharmlost werden sollten, musste Kendall Jenner vor einigen Jahren am eigenen Leib erfahren. Das Model entschied sich für den "Myers Cocktail", eine vor 30 Jahren erfundene hoch dosierte Kombination aus Kalzium, Vitamin B, Vitamin C und Magnesium, die gegen Müdigkeitserscheinungen helfen soll. Die 25-Jährige litt kurze Zeit später unter so starken Nebenwirkungen, dass sie laut Medienberichten ins Spital musste.