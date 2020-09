Diese fünf neuen Beautytrends sind herrlich unkompliziert

Softe Smokey Eyes

Mit Smokey Eyes assoziieren die meisten dunkelgrauen Lidschatten und schwarzen Kajal. Eine Kombination, die auf dem Laufsteg toll aussehen mag, jedoch zu Hause gar nicht so leicht nachzuschminken ist. Deutlich unkomplizierter ist die Variante in Gold- und Bronzetönen, die diese Saison bei zahlreichen Präsentationen von Modehäusern zu sehen war. Untertags wird nur das obere Lid betont, abends darf der Lidschatten auch am Unterlid aufgetragen werden. Vor ungewollten Pandaaugen muss sich hier kein Beautyfan fürchten.