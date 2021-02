Die Modewelt ist verrückt nach Pferden: Warum eigentlich?

Hinzu komme der Faktor Statussymbol. „Reiten ist eine angesehene Sportart, die Mädchen reiten sozusagen in eine höhere Schicht ein.“ Ähnlich sieht es Ulrike Thiel: „Für viele war früher das Pferd als Statussymbol unerreichbar. So war es historisch gesehen ja auch der Adel, der sich in den Pferdekarussells in der Spanischen Hofreitschule vergnügt hat.“

Dass die Vierhufer nicht nur auf Mädchen und Frauen eine große Anziehungskraft ausüben, zeigt so manches prominente Beispiel. Zu den berühmtesten männlichen Pferdenarren zählen die Schauspieler Viggo Mortensen und Johnny Depp. Besonders emotional dürfte jedoch Robert Redford bei diesem Thema werden. Während seines ersten Stalljobs mit 15 Jahren verliebte sich der spätere Hollywood-Star in die Tiere und konnte seine Reitkünste unter anderem im Jahr 1979 für den Film „Der elektrische Reiter“ einsetzen. Nachdem der Streifen abgedreht war, wollte sich Redford nicht mehr von seinem vierbeinigen Filmpartner, einem Wallach namens Rising Star, trennen – und kaufte ihn. Naheliegend, dass er 1998 auch für die Hauptrolle in „Der Pferdeflüsterer“ ausgewählt wurde.