"Mare of Easttown": Fesselnder Krimi mit Kate Winslet

Polizistin Mare Sheehan (Kate Winslet) hat schlechte Laune. Kein Wunder. Die Kleinstadt Easttown ist ohnehin in Aufruhr, seit die junge Katy Bailey vor etwa einem Jahr verschwunden ist. Nun wird ein anderes junges Mädchen tot in einem Wald aufgefunden. Und die Wut der Bürger, denen die Ermittlungen nicht schnell genug gehen, entlädt sich jetzt an Mare. Dabei hat sie andere Sorgen: Ihr Sohn hat Suizid begangen. Seitdem kümmert sie sich nicht nur um ihre pubertierende Tochter Siobhan, sondern auch um ihren Enkelsohn Drew – während ihr Ex im Nachbarhaus Verlobung mit seiner Neuen feiert.