Miniserie "It's A Sin": Eine queere Clique zwischen Freiheit und Aids-Krise

Serienschöpfer Russell T Davies („Queer As Folk“, „Years And Years“) hat in „It’s A Sin“ (ab Sonntag bei Starzplay) seine eigenen Erinnerungen an die 80er sowie die plötzliche Bedrohung und Unsicherheit durch das Aufkommen von Aids verarbeitet.

In der Serie kommen daher auch von realen Personen inspirierte Figuren vor, wie von seiner Freundin Jill (gespielt von Lydia West, die echte Jill schlüpfte in die Rolle der Mutter), die selbst als Aktivistin gekämpft hat. Lange habe er bei dem Thema weggesehen, wie Davies im Guardian sagte, ehe er die richtigen Worte gefunden habe. In fünf berührenden Episoden erzählt die Miniserie, wie schwierig es zu Beginn war, an Informationen zu kommen, wie hartnäckig sich Gerüchte über die neue Krankheit hielten, aber auch, mit welchen Vorurteilen Infizierte konfrontiert waren.

„It’s A Sin“ begleitet die Clique – mit Neil Patrick Harris und Stephen Fry in Nebenrollen – durch ein ganzes Jahrzehnt; mit einigen Verlusten, bitteren Momenten, aber viel Empathie und Herz.