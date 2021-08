5 Serien, auf die wir uns im August bei Netflix & Co freuen

5. Only Murders In The Building

Drei einander fremde True-Crime-Fans landen mitten in einem Verbrechen: Nach einem grausigen Todesfall in einem exklusiven New Yorker Wohnhaus vermutet das Trio (Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez) einen Mord - und reagiert auf die naheliegendste Art und Weise: Mit der Gründung eines eigenen True-Crime-Podcasts.

"Only Murders In The Building" ist ab 31. August bei Disney+ streambar