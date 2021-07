Serienstar Maximilian Mundt: "Mit der Einsamkeit kommt die Verrücktheit"

Nun startet die dritte Staffel. Moritz wird da ja noch verrückter …

Mit der Einsamkeit kommt die Verrücktheit. Nach der zweiten Staffel hat er alle Menschen verloren, zumindest auf sozialer Ebene. Moritz ist alleine und wahnsinnig unter Stress. Es war auch bei den Dreharbeiten bei den ersten Folgen sehr einsam, weil ich fast alle Szenen alleine hatte oder nur Szenen hatte, in denen mich die anderen hasserfüllt anschauen. Da musste ich mich viel ablenken und herumalbern am Set, um wieder gute Energie in mich reinzubringen.

Man kann sich ziemlich ärgern über Moritz, vor allem ab der zweiten Staffel trifft er ein paar äußerst schlechte Entscheidungen. Können Sie sich gut in ihn hineinversetzen oder nervt er Sie auch manchmal?

Er ist ein wahnsinnig nerviger Typ, in der zweiten Staffel schon. Da geht er einem schon sehr auf den Sack, weil er so cholerisch und anstrengend ist. Aber einmal so richtig gemein zu sein und ein Arschloch zu sein, das macht schon Spaß, weil ich das im Alltag sehr wenig bin und dann ist es cool, seine böse Seite vor der Kamera rauszulassen.

Sie haben für die Rolle des Moritz Zimmermann im Vorjahr die Nachwuchs-ROMY bekommen und die allen Frauen in Ihrem Leben gewidmet. Warum?

Weil ich hauptsächlich mit Frauen aufgewachsen bin, von denen ich viel gelernt habe. Dadurch, dass die Frau immer noch nicht in der Gleichberechtigung angekommen ist, etwa bei der Bezahlung, geht es oft darum, sich zu behaupten oder Außenseiter in der Gesellschaft zu sein. Ich hatte in der Schule dieses Außenseiterding und habe von Frauen in meinem Leben gelernt, damit umzugehen und sich trotzdem das zu nehmen, was man will oder braucht. Und die ROMY ist ja auch eine Frau und eine wahnsinnig schöne Statue, da fand ich das ein schönes Zeichen.

Und haben Sie die Statuette auch einer Frau übergeben?

Nein, sie steht bei mir im Zimmer. Das würde zu weit gehen (lacht).