Ein Taxifahrer bietet ihm seine Dienste an und kann ihm die verschrobensten Wünsche erfüllen. Zunächst muss Tristan aber feststellen, dass alle alles über seine Gedanken wissen: Nicht nur seine schwangere Freundin Julia (Katharina Schüttler), auch seine Ex-Freundin Franziska (Mavie Hörbiger) oder der undurchsichtige Chef der Tech-Company „42!“, für die er arbeitet (Lars Eidinger).

Für verstörende Momente sorgt zum Beispiel Tristans schräge Künstlerfamilie (Martin Wuttke, Sophie Rois, Sarah Viktoria Frick). Auf einer Vernissage wird eine Videoinstallation gezeigt, in der ein ganzes Bienenvolk aus einer Vagina kriecht.

KURIER: In diese Serie wird man hineingeworfen wie in eine Versuchsanordnung und das Prinzip, das dahinter steckt, wird von Tristan nicht sehr lange hinterfragt.

David Schalko: Tristan merkt schnell, dass er sich in einer Art Simulation befindet. Ab Folge 2 versucht er, das für sich zu nutzen. Er sagt sich: „Okay, ich will jetzt, dass sich alle die Wahrheit sagen. Ich will von allen geliebt werden.“ Eigentlich positive Dinge, von denen man hofft, dass sie mehr Glück ins Leben bringen, was halt in dem Fall dann nicht immer so ist.

Ich musste bei den surrealen Szenen ein bisschen an Lynch oder Buñuel denken. Bei Letzterem wird ja konservative Spießigkeit entlarvt. Was für eine Gesellschaft wollten Sie zeichnen?

Während Buñuel immer die Bourgeoisie im Blick hat, spielt „Ich und die Anderen“ in einer Silicon-Valley-artigen Welt, also in einer globalisierten Kultur. Diese Start-Up-Büros, diese ganze Bürowelt, alles hat so ein bisschen die Idee des Überall. Natürlich wird auch eine neue Form der Biederkeit gezeigt und ein neues Biedermeier.

Und natürlich auch ein Restbestand der 68er Generation …

Seine Eltern sind natürlich Alt-68er-Überbleibsel. Diese ganz ödipale Geschichte nimmt auf etwas Bezug, das in der zweiten Staffel vorkommt. Auch so klischierte Figuren wie der Psychotherapeut (Michael Maertens, Anm.) haben eine Funktion in dieser Versuchsanordnung, um diese Dinge durchzuspielen und selber wiederum fast wie eine Simulation von etwas wirken.

Und der Protagonist?

Tristan ist ja eine Art Mann ohne Eigenschaften. Man hat das Gefühl, dass sich der erst durchs Erzählen aufbaut und dass er eine Art künstliche Intelligenz darstellt, er wirkt fast selbst wie eine Simulation.