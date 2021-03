Neue Serie von David Schalko: „Ich hatte gehofft, du würdest vor mir sterben“

In der zweiten Episode wünscht sich Tristan, dass alle einander die Wahrheit sagen. Das führt zu Sätzen wie: „Ich bin nur mit dir befreundet, weil du hässlicher bist als ich.“ – „Ich hatte gehofft, du würdest vor mir sterben.“ – Guten Tag, mein Name ist Georg Kratky, ich bin schwul.“

Im Namen der „Wahrheit“ werden lässig (verbale) Hemmschwellen überschritten und politisch korrekte Kühe genussvoll geschlachtet. Eine aggressive Frau im Rollstuhl beißt Tristan in die Hand und sagt dann frech: „Niemand wird dir glauben.“

Das Verhältnis des männlichen Egos zu seinem Umfeld schickt Schalko durch Versuchsanordnungen, die (zumindest in den beiden ersten Episoden) nur ein Erzählziel haben: Möglichst krass zu eskalieren. So tritt Martin Wuttke als penis-fixierter Altkünstler auf, dessen Tochter das riesige Gemächt des Vaters in ihrer Ausstellung nachbaut und von ihrer Hüfte baumeln lässt. Damit auch das weibliche Geschlecht nicht zu kurz kommt, hängt eine überlebensgroße Vagina an der Wand, durch deren Öffnung ... äh ... lebende Bienen kriechen: „Es gefällt dir nicht. Nein? Gut so“, sagt die Künstlerin zu Tristan, ihrem Bruder, und es ist, als würde sich David Schalko durch sie direkt an seine Zuseherin wenden und sagen: „Es gefällt dir nicht. Nein? Gut so.“