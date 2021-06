David Schalko: "Ibiza und Chats - das ist alles der gleiche Film"

Ab Folge 2 kann der Antiheld in dieser surreal-technoiden Welt den Spieß umdrehen. David Schalko im Interview: „Er beginnt, das Prinzip für sich zu benutzen und sagt: Okay, ich will, dass sich alle die Wahrheit sagen. Ich will von allen geliebt werden. Eigentlich positive Dinge, von denen man hofft, dass sie Glück ins Leben bringen, was halt nicht immer so ist.“

So sorgt etwa das Prinzip Wahrheit dafür, dass auf den Straßen bürgerkriegsähnliche Szenen ausbrechen, was bei den Dreharbeiten im vergangenen Corona-Sommer in Wien für Aufsehen sorgte.

„Ich und die Anderen“ spielt in einer Silicon-Valley-Welt, einer globalisierten Kultur“, sagt Schalko. „Diese Start-up-Bürowelt hat die Idee des Überall. Es war nicht leicht, diese Orte in Wien zu finden.“ Ursprünglich wollte man in Frankfurt drehen.