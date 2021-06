Gender-Quote in Filmförderung: Zweifel an Rechtssicherheit

Verhältnismäßigkeit

Verfechter der Quotenregelung wie der Lobbyingverein FC Gloria betonen aber, dass die Einreichungen von Frauen in den zentralen Bereichen Regie, Drehbuch und Produktion nur dann in angemessenem Tempo steigen werden, wenn die Erfolgsaussichten durch eine verbindliche Quote an zugesagten Mitteln (annähernd 50/50 in abgestuften Etappen bis 2024) zusätzlich erhöht werden.

Die verfassungsmäßige Rechtslage erlaubt vorübergehende Ungleichbehandlung, wenn sie verhältnismäßig ist.

"Knochen brechen"

Zu dieser Frage entwickelten sich im ÖFI-Aufsichtsrat äußerst harte Standpunkte, wie Dokumente vom Jänner 2020, die dem KURIER vorliegen, zeigen. „Mittelmäßige Männer werden mit hervorragenden Frauen ersetzt“, hieß es an einer Stelle, während eine abweichende Meinung lautete: „Um Gleichheit herzustellen, darf man anderen auf die Zehen steigen, aber nicht die Knochen brechen.“

Derart diffus zeigte sich das Meinungsbild - und offenbar auch die rechtliche Einschätzung -, dass sich der Aufsichtsrat informell darauf einigte, den Vorschlag für eine Richtlinienänderung dem Verfassungsdienst vorzulegen.

„Das ist aber nie passiert“, moniert Grasser, der seit Herbst 2020 als Präsident des Produzentenverbandes Film Austria im ÖFI-Aufsichtsrat sitzt. Was ihn wurmt: „Ich verstehe nicht, warum das Ministerium nicht für Rechtssicherheit sorgt. Wir haben Spitzenjuristen im Verfassungsdienst und sie lassen die das nicht anschauen. Wenn der Verfassungsdienst das rechtlich prüft und sagt: ,kein Problem', dann habe ich auch kein Problem.“