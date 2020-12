Interview mit Katrina Daschner: "Ohne Quotenregelung ändert sich nichts"

Sie selbst haben so ein Mentoring-Programm auch durchlaufen?

Ja, meine Mentorin war die Filmemacherin Veronika Franz (Regisseurin von „Ich seh Ich seh“ und „The Lodge“, Anm.). Ich selbst komme ja aus dem Experimentalfilmbereich und habe mir damals überlegt, auch einen Spielfilm zu machen. Da war es eine tolle Gelegenheit, eine Mentorin zu haben, die in diesem Feld zu Hause ist und ihr Wissen sehr generös weitergibt. Wir sind gemeinsam mein Treatment durchgegangen und sie hat mir dramaturgischen Input gegeben. Am Ende bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der narrative Film doch nicht so meine Welt ist. Ich komme selbst aus der Bildenden Kunst und denke nicht in Geschichten. Sie engen mich ein. Am Ende des Tages ist dann doch wieder ein experimenteller Dreiteiler – „Bodies of Water“ – entstanden (lacht). Aber ich habe extrem viel gelernt.

Hat sich das Mentoring-Programm auch in der täglichen Arbeit bewährt?

Auf jeden Fall. Ich habe viele andere in diesem Programm kennengelernt, die ich – apropos Vernetzung – beruflich empfehlen kann. Da geht es auch nicht um spezielle Freundschaften, sondern einfach um die Sache.

FC Gloria hat auch eine Initiative, die sich „See it – Be it“ nennt. Um was geht es da?

Das ist ein großartiges, neues Bildungsprogramm. Es wurden Unterrichtsmaterialien erstellt, mit denen man direkt in (Berufs-)schulen gehen und Workshops anbieten kann. Mädchen und jungen Frauen werden verschiedene, auch technische Berufe vorgestellt, die es im Film gibt und die nicht so selbstverständlich bekannt sind wie Regisseurin oder Schauspielerin. Wenn ein Mädchen nicht weiß, dass es den Beruf der Oberbeleuchterin oder Tonmeisterin gibt, kann es auch diesen Berufswunsch nicht entwickeln. Es geht also um Nachwuchsförderung und darum, das weite Spektrum an Berufsbildern im Film zu zeigen.