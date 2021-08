Sandra Oh in neuer Netflix-Serie: Tickende Zeitbombe für "Die Professorin"

Endlich hat sie es geschafft. Stolz bezieht Dr. Ji-Yoon Kim (Sandra Oh, "Grey's Anatomy", "Killing Eve") ihr neues Büro: Sie ist nun die erste Frau auf dem Lehrstuhl der Englisch-Fakultät an der Pembroke University. Und die erste Woman of Color in dieser Position. Doch die Freude darüber hält nicht lange an: Denn Ji-Yoon Kim muss erkennen, dass sie gegen die festgefahrenen Strukturen wenig ausrichten kann.

Die Netflix-Serie „Die Professorin“ (auf Englisch „The Chair“) erzählt in sechs flotten und unterhaltsamen Episoden von den komplizierten Zuständen an einer fiktiven US-amerikanischen Universität. Hinter der Serie stehen Amanda Peet und Annie Julia Wyman, unter den ausführenden Produzenten sind die „Game Of Thrones“-Macher David Benioff und D. B. Weiss. (Keine Sorge, es gibt keine Drachen, dafür andere Herausforderungen.)