Schauspielerin Sandra Oh: "Content, der sich um Frauen dreht, ist gefragt"

Wie hat sich Ihre Figur Eve in der dritten Staffel weiterentwickelt?

Wir sehen sie zu Beginn der Staffel an einem neuen Punkt in ihrem Leben. Sie hat sich fast komplett zurückgezogen. Sie muss sich erholen, muss heilen. In der dritten Staffel geht es vor allem um ihren inneren Überlebenskampf. Aber dann passiert gleich etwas, das sie dazu bringt, ihre Jagd auf „Die Zwölf“ (eine gefährliche Geheimorganisation, Anm.) und auf (Auftragskillerin) Villanelle weiter zu verfolgen. Jede Staffel begann mit einem Event, der Eve in die Geschichte hineinwarf. Aber diesmal macht sie es anders, ihre Beziehung zu Carolyn, Villanelle, Konstantin und sogar Niko hat sich verändert. Sie ist viel unabhängiger geworden.

Vergangenes Jahr waren Sie auf der Liste der einflussreichsten Menschen des „Time Magazine“. Wie war das für Sie? Und hatte es Auswirkungen auf Ihren Lebensplan?

Ich liebe, dass Sie glauben, dass ich einen Lebensplan habe! Am Titelblatt von Time zu sein, war eine unglaubliche Ehre. Time nimmt einen ganz besonderen Platz im amerikanischen Bewusstsein ein und repräsentiert etwas Besonderes. Von einer solchen Institution ausgezeichnet zu werden ist großartig. Zu Ihrer Frage nach meinem Lebensplan: Ich habe vor allem derzeit keinen. Wir sollten im September beginnen, die vierte Staffel zu drehen, aber unsere Serie ist international, und wir können nicht Afrika in Schottland filmen. Kein Mensch weiß, was mit Hollywoodproduktionen wirklich passieren wird. Das ist so, als würde man die Kristallkugel lesen. Mein einziger Plan ist daher, zu tun, was ich kann, und im Moment zu leben. Was sonst kann ich schon tun?