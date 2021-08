Sendepause für den TV-Ehemann: "Kevin Can F*** Himself" bei Amazon

Bei „Kevin Can F*** Himself“ steht nun Allison im Fokus (gespielt von Annie Murphy, für ihre Rolle in der Comedy-Serie „Schitt’s Creek“ mit einem Emmy ausgezeichnet), die mit ihrem Kevin (Eric Peterson) in einem heruntergekommenen Haus in der Kleinstadt Worcester, Massachusetts lebt. Ist Kevin anwesend, präsentiert sich die Serie als seichte Sitcom in bunten Farben mit Lachern aus der Dose. Sobald Allison alleine im Raum ist, wird die Stimmung düsterer und Allisons Lächeln verschwindet. Glücklich ist sie schon lange nicht mehr. Dennoch träumt sie von einer besseren gemeinsamen Zukunft mit Kevin in einem schmucken Eigenheim, das sie sich wohl eines Tages leisten werden können, wenn sie nur genug sparen.

Als ihr die Nachbarin Patty (Mary Hollis Inboden) eines Tages in einem seltenen Gespräch erzählt, dass Kevin das mühsam zusammengekratzte Geld auf den Kopf gehaut hat, legt sich bei Allison ein Schalter um. So will sie nicht mehr weitermachen – und sie kommt zu einem folgenreichen Schluss: Sie will Kevin umbringen. Dafür begibt sie sich mit Patty auf einen gefährlichen Trip.