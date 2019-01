Serie "Ein Wunder": Eine kleine Statue, die alles verändert

Welche italienischen Serien Sie noch streamen können

"Baby": Chiara und Ludovica wachsen in einem der besseren Viertel Roms auf – und langweilen sich. Auf der Suche nach dem neuen Kick geraten die Teenager in einen Prostitutionsring. Eine Coming-of-Age-Story mit wahrem Hintergrund: 2014 wurde in Italien ein Prostitutionsskandal mit zwei 14-Jährigen bekannt, in den Männer aus höchsten Kreisen verwickelt waren. Eine Staffel, zu sehen bei Netflix.