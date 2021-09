"Britney vs. Spears": Ein toxischer Doku-Hype auf dem Höhepunkt

Regisseurin Erin Lee Carr und Journalistin Jenny Eliscu legen in "Britney vs. Spears" offen, wie sehr sie stets von Britney angetan waren. Dies scheint stilprägend für die Doku zu sein, die wie eine neunzigminütige Solidaritätsbotschaft wirkt.

Die Jahre in Unfreiheit, obwohl die Interpretin von Superhits wie "...Baby One More Time", "Gimme More" oder "Toxic" weiterhin Millionen in diverse Kassen spülte, werden erneut nachgezeichnet. Viel Neues erfahren informierte Fans nicht. Dafür bekommt man einen erschreckenden Einblick, wie eine Pop-Prinzessin durch eine Lebenskrise in die Fänge eines ausbeuterischen Systems gerät, das sich noch dazu als "hybrides Geschäftsmodell" bezeichnet.