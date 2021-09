Welchen Beitrag leistete #FreeBritney zu Spears' Weg zur Selbstbestimmung?

Spears selbst erschien bei dem aktuellsten Gerichtstermin am Mittwoch nicht. Bei Anhörungen im Juni und Juli hatte Spears aber in emotionalen Ansprachen ihren Vater heftig angegriffen und Vorwürfe gegen ihre Familie und Betreuer erhoben. Sie werde von allen kontrolliert und könne selbst nicht über ihr Leben bestimmen, erklärte die Sängerin von Hits wie "Oops! ... I Did It Again" oder "Baby One More Time". Sie sei bedroht worden und habe Angst vor ihrem Vater. Stellenweise brach der Popstar dabei in Schluchzen aus.

Von der Bewegung zum stabilen Unterstützersystem

Der Fall Spears hatte bereits durch die erste Dokumentation der New York Times zu dem Thema im Frühjahr viel Aufmerksamkeit erlangt. "Framing Britney Spears" entfachte heftige Diskussionen vor allem in den sozialen Netzwerken. Viele Fans bekundeten unter dem Hashtag "#FreeBritney" daraufhin ihre Unterstützung für die Sängerin und forderden ein Ende der Vormundschaft ihres Vaters. Hunderte hatten sich auch am Mittwoch vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Mit Sprechchören und auf Plakaten forderten sie Freiheit für Spears. Auch viele Prominente stehen der Sängerin bei.

Sänger Justin Timberlake, ein Ex-Freund von Spears, hatte in der Vergangenheit auf Twitter geschrieben, dass er und seine Frau Jessica Biel der Sängerin ihre Liebe und "volle Unterstützung" senden würden. "Wir hoffen, dass das Gericht und ihre Familie dies wieder in Ordnung bringen und sie leben lassen, wie sie es sich wünscht." Auch US-Sängerin Courtney Love gilt als Unterstützerin von Britney Spears. Am Tag von Spears' Anhörung vor Gericht im Juni forderte Love ihre Fans auf, eine Petition zu unterschreiben, in der das Ende der bestehenden Vormundschaft über den Popstar gefordert wird. In einem weiteren Tweet forderte sie ihre Fans auf, zum Gerichtsgebäude zu fahren. "Je mehr Menschen sich zeigen, desto mehr Mut wird sie haben." Neben Love sprachen auch andere Prominente ihre Unterstützung aus, darunter Christina Aguilera und Mariah Carey.

Mit dem Hashtag #FreeBritney versehen Unterstützer ihre Forderungen, dass Britney künftig wieder selbst Entscheidungen über ihr Leben treffen darf. Die Bewegung wurde schon 2009 ins Leben gerufen, doch zehn Jahre später sollte sie neuerlich ins Rollen kommen. Fans und Follower vermuteten hinter Spears' Postings auf Instagram versteckte Botschaften und Hilferufe. So hatte beispielweise ein Fan Spears in einem Kommentar aufgefordert: "Wenn du Hilfe brauchst, trage in deinem nächsten Posting die Farbe Gelb." Zufall oder nicht, auf dem nächsten Instagram-Foto erschien der Popstar tatsächlich in einem gelben Oberteil. Spekulationen wie diese wurden nie bestätigt. Inwiefern die #FreeBritney-Bewegung zum neuen Gerichtsurteil beigetragen hat, ist unklar. Der Druck auf die Behörden und Spears' Vater wuchs in jedem Fall kontinuierlich an.