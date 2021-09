Britney Spears meldet sich zurück auf Instagram

Seitdem postete sie Clips, die sie beim Tanzen zeigen und zuletzt ein Spruch ("There is nothing stronger then the love between a mother and son") zu Ehren ihrer Söhne, die kürzlich beide Geburtstag feierten, wie Spears schreibt. "Leider werden sie so schnell erwachsen und wollen ihr eigenes Ding machen. Ich muss sie um Erlaubnis bitten, wenn ich über sie poste, weil sie sind extrem unabhängige junge Männer."

Sean Preston (16) und Jayden (15) gingen aus Spears' zweijähriger Ehe mit dem Tänzer Kevin Federline hervor. "Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Meine Burschen sind jetzt groß", schrieb Spears im Frühjahr gemeinsamen Foto.