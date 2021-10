Das Imperium rechnet zurück: „Foundation“ bei Apple TV+

Okay, wenn man die Matheschularbeit in den Sand setzt, schimpfen halt die Eltern. Manchmal aber kann man auch richtig, richtig viel Ärger kriegen, wenn man nicht falsch, sondern richtig rechnet. So wie Hari Seldon in Isaac Asimovs „Foundation“-Serie. Seldon hat nämlich berechnet, dass das Imperium (keine Details!) alsbald untergehen wird. Dem Imperium gefällt das nicht.

Was dann passiert, das steht in den „Foundation“-Büchern. Die sind in Summe eines der zentralen Werke der Science-Fiction-Literatur, das nun zur Serie bei Apple TV+ geworden ist.