Die klein gewordene Welt des Heinz-Christian Strache

Einst, in besseren Tagen, hatte er endlos Geld, Macht und Heerscharen von bedingungslos Untergebenen. Am Ende, nach einem beispiellosen Absturz, kann man Jordan Belfort dabei beobachten, wie er biederen Familienvätern in Seminaren beizubringen versucht, wie man Kugelschreiber verkauft.

Ein wenig fühlt man an Martin Scorseses Film-Epos „The Wolf of Wall Street“ erinnert, wenn man dieser Tage einen öffentlichen Auftritt von Heinz-Christian Strache, einst Vizekanzler der Republik, besucht. So zum Beispiel am Donnerstag im Gasthaus Koci in Inzersdorf. Das „Team HC Strache Liesing“, das mit zwei Bezirksräten noch zu den stärksten Bezirksgruppen zählt, hat zum Oktoberfest geladen. Mit Spanferkel, Bier und und einem Alleinunterhalter am Keyboard.