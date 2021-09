Graz-Wahl: Strache will "Lebenszeichen setzen"

Heinz-Christian Strache dürfte mehr Medienrummel gewöhnt sein. Nur vier Journalisten sind am Montag bei der Pressekonferenz, die Strache in Graz abhält, darunter keine mit TV-Kameras oder Radiomikrofonen. Statt wie früher als FPÖ-Bundesobmann ein Termin in einem Innenstadtlokal sitzt man diesmal in einem Vorstadt-Wirtshaus in einem der äußeren Grazer Bezirke.

"Wir setzen hier in Graz ein Lebenszeichen", versichert Strache, der Ende August - nicht rechtskräftig - zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden ist und dagegen berufen hat. Das Team HC in Graz um Sven Stadler und Markus Knaus hat die 200-Unterschriften-Hürde gepackt, die es zum Antreten bei den Kommunalwahlen in Graz braucht. Dafür gab es Listenplatz zehn von insgesamt 14, heuer treten so viele Parteien in Graz an wie nie zuvor.