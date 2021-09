Neue Anzeige gegen Strache und Löger wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit

Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Konkret ging es damals um die Änderung des sogenannten "Spätrücktritts" bei Lebensversicherungen.

"Wir haben diesen Sachverhalt und die dazu gehörigen Unterlagen an die Wirtschafts‐ und Korruptionsstaatsanwaltschaft ﴾WKStA﴿ übermittelt und auch Ermittlungen gegen vorerst unbekannte Täter angeregt," so Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereines(VSV) in einer Aussendung. "Wir haben weiters einen ersten Geschädigten auch als Privatbeteiligten an das Verfahren angeschlossen."