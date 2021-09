Nach Strache-Urteil: Muss nun auch Ex-Finanzminister Löger zittern?

Richterin Claudia Moravec-Loidolt beurteilte die Causa so: Nach der ersten Spende habe Strache eine „faktische Einflussnahme“ auf FPÖ-Abgeordnete vorgenommen, um mittels eines Initiativantrags der Freiheitlichen, die damals aber in der Opposition waren, eine Änderung des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (kurz Prikraf genannt) zu bewirken, die der Privatklinik Währing eine Aufnahme in den Prikraf möglich machen sollte. Der Initiativantrag habe, so Moravec-Loidolt, ausschließlich der Privatklinik Währing und nicht „dem Interesse aller Privatkliniken in Österreich gedient“.