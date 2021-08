Showdown im Strache-Prozess: Heute soll Urteil fallen

Worum geht es überhaupt?

Laut Anklage soll Strache dafür gesorgt haben, dass Grubmüllers Klinik während der türkis-blauen Koalition in den sogenannten Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) aufgenommen wurde. So habe er dem befreundeten Grubmüller eine Gegenverrechnung der Leistungen seiner Klinik mit der Sozialversicherung ermöglichen wollen, glaubt die Staatsanwaltschaft. Tatsächlich wurde die Privatklinik Währing am 1. Jänner 2019 in den PRIKRAF aufgenommen.

Als Gegenleistung soll Grubmüller der Bundes-FPÖ am 29. August 2017 eine Spende über 10.000 Euro überwiesen und Strache und dessen Ehefrau im Frühjahr 2018 übers Wochenende nach Korfu eingeladen haben. Die Kosten für die Unterkunft sowie die An- und Abreise per Privatjet soll Grubmüller ebenso übernommen haben. Beide Angeklagten haben die Vorwürfe bisher bestritten.