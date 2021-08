Strache-Prozess geht in entscheidende Woche

Am heutigen Montag wird der Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache und den Privatklinikbetreiber Walter Grubmüller fortgesetzt. Den beiden wird Bestechlichkeit bzw. Bestechung vorgeworfen.

Ursprünglich hätte das Verfahren schon Mitte Juli enden sollen, doch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) dehnte den Strafantrag aus und beantragte die Ladung weiterer Zeugen.

An diesem Punkt geht nun also weiter. Fünf Zeugen sind geladen, für diese Woche sind zwei Prozesstage angesetzt, ein Urteil soll am Freitag fallen.