Staatsanwältin im Strache-Prozess: "Schwere Straftat, keine Bagatelle"

"Schwerwiegende Straftat"

Oberstaatsanwältin Silvia Thaller sprach in ihrem Eröffnungsplädoyer von einer "schwerwiegenden Straftat". Es handle sich "um kein Kavaliersdelikt, keine zu vernachlässigende Form von Freunderlwirtschaft". Aus sichergestellten Chats, Zeugenaussagen und weiteren Ermittlungsergebnissen sei "klar ableitbar", dass eine Spende an die FPÖ "nicht aus altruistischen Motiven, sondern in Verbindung mit Amtsgeschäften von Heinz-Christian Strache" ging.

Thaller ortete im Zusammenhang mit der Parteispende "strafbare Korruption", Straches Verhalten sei "strafrechtlich verpönt" gewesen. Es sei ihm "um geldwerte Vorteile für sich, seine Ehefrau und die Partei" gegangen, Strache habe "die vom Strafrecht gezogenen Grenzen überschritten".

Keine Angaben

Strache wurde zu Beginn der Verhandlung zu seinen Vermögensverhältnissen befragt. Er wollte weder zu seinem Vermögen, seinem Nettoeinkommen noch allfälligen Schulden Angaben machen. Auf die Frage nach seiner beruflichen Tätigkeit, erwiderte er: "Unternehmer." Unterhaltspflichtig sei er für drei Kinder im Alter von zweieinhalb, 19 und 21 Jahren, gab Strache auf Befragen von Richterin Claudia Moravec-Loidolt bekannt. Während Oberstaatsanwältin Silvia Thaller die Anklage verlas, machte sich der Ex-Politiker eifrig handschriftliche Notizen.

Fortsetzung folgt.