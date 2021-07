Straches Prozess-Premiere: Vom Urlaub auf die Anklagebank

Der Fonds ist mit 146 Millionen dotiert. Strache unterstützte Grubmüller so gut es ging, und am Ende wurde seine Privatklinik auch in den Fonds aufgenommen. Dadurch konnte die Klinik Kostenersatz aus Sozialversicherungsbeiträgen lukrieren.

Grubmüller sitzt gemeinsam mit Strache auf der Anklagebank. Der frühere Motorradrennfahrer ist wegen Bestechung angeklagt. Als Belastungsmaterial dienen Chats. Den Nachrichten zufolge soll Strache Grubmüller mitten in den Koalitionsverhandlungen 2017 gefragt haben, welche Gesetzesänderung er denn bräuchte. Kurz vor Umsetzung eben dieser Gesetzesänderungen, Ende 2018, soll Strache geschrieben haben: „Und wenn es kommt, dann freut ihr euch über die Lösung die da über H. (großer Betreiber von Privatkliniken; Anm.) gelungen ist.“

Grubmüller wiederum soll daraufhin Strache und seiner Ehefrau einen Urlaub nach Korfu mit Privatjet angeboten haben – also wieder einmal ein möglicher Urlaubsplan mit Folgen für Strache. Außerdem soll Grubmüller an Strache geschrieben haben: „Bitte um Spendenkonto für die EU-Wahl.“ Schon 2017 hatte Grubmüller 10.000 Euro an die Bundespartei gespendet.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sieht zwischen der Spende an die Partei und der Novelle, die allerdings erst in der türkis-blauen Koalition beschlossen wurde, eine Verbindungslinie. Schon als Oppositionspolitiker machte sich Strache für Grubmüllers Anliegen bei Pressekonferenzen stark.